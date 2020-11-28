"В плане тактики Тедеско один из самых увлеченных тренеров, что я видел. Когда было теплее, то он объяснял все на поле. Сейчас разбираем тактику больше на доске и на экране", - приводит слова Умярова пресс-служба клуба.
В текущем сезоне РПЛ 20-летний Умяров в составе "Спартака" провел 13 матчей.
Команда Тедеско занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков.
Умяров: в плане тактики Тедеско один из самых увлеченных тренеров, что я видел
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров рассказал о работе главного тренера крсно-белых Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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