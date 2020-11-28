"В Волгограде победа досталась очень непросто! Мы создали не так много моментов, забили только с пенальти, концовка оказалась очень нервной. Хорошо, что набрали три очка, но "Ротор" - команда очень боевитая, надо готовиться к тяжелой игре", - цитирует Умярова пресс-служба красно-белых.
Матч "Спартак" - "Ротор" состоится 29 ноября. Начало - в 19:00 мск.
В текущем сезоне РПЛ 20-летний Умяров в составе "Спартака" провел 13 матчей.
Команда Тедеско занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков.
Умяров: "Ротор" - команда очень боевитая, надо готовиться к тяжелой игре
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров поделился ожиданиями от предстоящего матча 16 тура чемпионата России с "Ротором".
Фото: ФК "Спартак"
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