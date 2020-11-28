- Как я отнесся к словам Газизова про закрытие кормушки? Вокруг "Спартака" всегда вьются разные люди, даже группы людей. У всех свои интересы. В мое время там шли свои процессы, о них много писали, рассуждали, спорили. Сейчас не интересуюсь, что там происходит, так как далек от этой темы, - передает слова Глушакова Sport24.
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов приступил к выполнению должностных обязанностей 10 июля 2020 года, ранее он работал на аналогичном посту в "Уфе. Газизов сменил Томаса Цорна, к которому у владельца клуба Леонида Федуна возникли вопросы по некоторым трансферам. Вскоре после вступления в должность новый генеральный директор сделал несколько громких заявлений для прессы - в том числе о том, что некоторые люди его не любят, потому что он им "закрыл кормушку".
Глушаков: вокруг "Спартака" всегда вьются разные люди, и у всех свои интересы
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал об обстановке вокруг своего бывшего клуба.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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