"Ростов" будет бороться за призовые места. В клубе есть футболисты очень качественного уровня. Команда перспективная, на них приятно смотреть. Норманн – гвоздь программы этой игры.
В целом будет очень интересный матч. В "Динамо" есть игроки, которые способны как и забить, так и защищать свои ворота", - сказал Орлов.
Матч между "Ростовом" и "Динамо" состоится сегодня на "Ростов Арене". Начало встречи в 19:00 мск.
Перед этим матчем команды идут на соседних позициях: ростовчане идут на 5-м месте, имея в активе 26 очков, "бело-голубые" - четвертые, набрав после пятнадцати матчей 27 очков.
Игра первого круга закончилась победой "Динамо" со счетом 2:0.
Источник: Матч ТВ
Орлов: "Ростов" будет бороться за призовые места
Фото: ФК "Ростов"
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