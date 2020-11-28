Вместо Дзюбы на 90-й минуте матча с "Арсеналом" на поле появился Даниил Шамкин. Уходя с поля, форвард "Зенита" держался за пах.
Какое повреждение получил игрок "Зенита" и насколько оно серьезно пока не известно.
Игра 16-го тура между "Арсеналом" и "Зенитом" в Туле закончилась вничью 0:0. По итогам встречи "Зенит" набрал 32 очка, сравнялся с ЦСКА, но по дополнительным показателям поднялся на первое место. "Арсенал" остался на 13-м месте с 14-ю очками в активе.
Дзюба уходил на замену в матче с "Арсеналом", держась за пах. Форвард получил травму
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