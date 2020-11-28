"Начали неплохо. Конечно, чтобы выигрывать, нужно забивать. Моментов было предостаточно, но с реализацией было сложнее. Пока поле держало, проще было комбинировать.
Потеряли обидные 2 очка второй выездной матч подряд. Там — судейство, здесь сами не забили. Жалко, что теряем очки, когда нам не нужно этого делать", - заявил Семак.
Матч в Туле между "Арсеналом" и "Зенитом" закончился нулевой ничьей. После этого матча петербургский клуб поднялся на 1-е место, сравнявшись по очкам с московским ЦСКА. "Арсенал" остался на 13-й позиции.
Следующий матч у "Зенита" пройдет 2 декабря. В Бельгии команда Семака сыграет против "Брюгге" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.
Источник: Матч ТВ
Семак: потеряли обидные 2 очка второй выездной матч подряд
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результат матча против тульского "Арсенала" (0:0).
Фото: ФК "Зенит"
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