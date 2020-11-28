"Во втором тайме "Зенит" добавил. Появилось больше свободного пространства. Очень хотели сыграть достойно и взять очки, потому что они нам очень нужны", - сказал Парфенов в эфире канала "Матч Премьер".
"Арсенал", сыграв в нулевую ничью с петербургским "Зенитом" остался в зоне стыковых матчей. Туляки идут на 13-м месте. В активе команды 14 очков. Отставание от 12-го места сократилось до одного очка.
Следующая игра у "Арсенала" состоится 6 декабря. В Москве команда Дмитрия Парфенова сыграет против "Динамо". Начало матча в 16:30 мск.
Парфенов: хотели сыграть достойно с "Зенитом" и набрать очки, они нам очень нужны
Главный тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Парфенов подвел итоги матча с петербургским "Зенитом" (0:0).
Фото: "СЭ"
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