"Шансы Оздоева и Вендела сыграть против "Брюгге"? Посмотрим. Даже если они восстановятся, то их состояние, естественно, будет далеко от идеального и вряд ли они смогут серьезно помочь.
Вернется ли капитанская повязка к Ловрену? Посмотрим. У нас есть целая группа игроков, выходивших с капитанской повязкой. Сегодня вышел Артем Дзюба. Посмотрим", - заявил Семак.
Напомним, капитаном "Зенита" после появления видео интимного характера с участием форварда "Зенита" Артемом Дзюбой стал защитник Деян Ловрен.
В сегодняшнем матче против "Арсенала" (0:0) Ловрен сыграть не смог, поэтому капитаном снова стал Дзюба.
По итогам этого матча "Зенит" поднялся на первое место, набрав 32 очка, сравнявшись по этому показателю с ЦСКА.
Источник: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Семак: Вендел и Оздоев вряд ли сыграют с "Брюгге"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итоги матча с "Арсеналом" (0:0).
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