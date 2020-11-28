"Стадиона нет и, уверена, не будет. Он находится в центре города. Я видела многие стадионы, работаю в футболе очень давно и побывала на многих аренах. Здесь нет необходимого места ни для чего.
Просто этот стадион здесь особо никому не нужен. Вот и все", - заявила Коновалова.
"Тамбов" дебютировал в Премьер-лиге в минувшем сезоне и еще ни разу не сыграл в своем родном городе. В прошлом году тамбовчане свои матчи проводили в Саранске. Вторую половину сезона они провели в Нижнем Новгороде. Перед началом этого сезона команда вернулась на стадион в Саранске.
"Тамбов" после 15-ти матчей идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Завтра тамбовчане сыграют дома против "Уфы". Начало матча в 14:00 мск.
Источник: "СЭ"
Гендиректор "Тамбова": стадион в городе особо никому не нужен
Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова высказалась о ситуации со стадионом клуба.
Фото: ФК "Тамбов"
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