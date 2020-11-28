Единственный гол в матче забил игрок "Химок" Мохамед Конате на 67-й минуте.
Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев за споры с арбитром был удален по окончании матча
"Химки" одерживают уже третью победу подряд. В активе команды Черевченко стало 18 очков. Подмосковный клуб поднялся на 11-е место.
"Краснодар" уступил в четвертый раз в последних пяти матчах. Команда осталась на 9-м месте в турнирной таблице.
Чемпионат России, 16 тур
"Химки" 1:0 "Краснодар"
Гол: Конате, 67
Химки: Лантратов, Филин, Тихий, Данилкин, Идову, Глушаков, Трошечкин, Боженов, Корян (Мирзов, 67), Конате, Дядюн
Краснодар: Городов, Рамирес, Мартынович, Смольников, Кабелла (Чернов, 79), Панталеан, де Вильена (Ольссон, 46), Газинский, Классон (Вандерсон, 62), Сулейманов (Уткин, 70), Берг (Ари, 70)
Предупреждения: Панталеан, 20, Конате, 33, Дядюн, 61
"Химки" обыграли "Краснодар"
В матче 16-го тура подмосковные "Химки" сенсационно дома обыграли "Краснодар" (1:0).
Фото: ФК "Химки"
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