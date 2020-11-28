Лучшим игроком матча "Химки" - "Краснодар" стал Глушаков

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков был выбран лучшим игроком игроком матча с "Краснодаром" (1:0).

Денис Глушаков стал лучшим игроком матча 16-го тура РПЛ против "Краснодара" по версии экспертов телеканала "Матч Премьер". Подмосковный клуб обыграл "быков" со счетом 1:0, а Глушаков отдал голевой пас на автора мяча Мохамеда Конате.



В этом сезоне РПЛ Денис Глушаков провел 7 матчей в составе "Химок", забив 1 гол и отдав одну результативную передачу.