Мусаев: "Краснодар" проиграл "Химкам" не из-за арбитра

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итог матча 16-го тура против "Химок" (0:1).
"Нет никаких положительных моментов. Мы проиграли игру – что может быть здесь быть положительного?

Мы не из-за арбитра проиграли. Я недоволен был, что нам не дали провести последнюю атаку. А так – проблема не в нем, проблема в нас", - заявил Мусаев в эфире "Матч Премьер".

После окончания матча с "Химками" Мурад Мусаев получил красную карточку за споры с арбитром Сергеем Ивановым.

"Краснодар" на выезде уступил "Химкам" со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Мохамед Конате. Это поражение стало четвертым для "быков" в последних пяти матчах РПЛ.

Команда Мусаева осталась на 9-м месте в таблице чемпионата. В активе у команды остался 21 балл.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Краснодар Мусаев Химки
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Плюшевый "Краснодар" продолжает падение. Мусаев должен уйти, но изменит это хоть что-нибудь?
Глушаков: наконец сыграю с ЦСКА. Года два-три с ними не играл
Мусаев: Вильену, скорее всего, ждет операция
Черевченко: первым номером против "Краснодара" было бы глупо действовать
Мусаев: "Краснодар" проиграл "Химкам" не из-за арбитра 4
Источник: Дзюба рискует не сыграть против "Брюгге" 10
Лучшим игроком матча "Химки" - "Краснодар" стал Глушаков
Миранчук пропустит матч с "Ахматом" из-за простуды
"Ахмат" - "Локомотив". Гильерме и Миранчук не попали в заявку москвичей 6
"Химки" обыграли "Краснодар" 21
Вильена получил травму в матче против "Химок"
Гендиректор "Тамбова": стадион в городе особо никому не нужен
"Ростов" - "Динамо". Шиманьски и Еременко сыграют с первых минут
Семак: Вендел и Оздоев вряд ли сыграют с "Брюгге" 1
Парфенов: хотели сыграть достойно с "Зенитом" и набрать очки, они нам очень нужны 1
Семак: потеряли обидные 2 очка второй выездной матч подряд 20
Ломая традиции. Парфенов впервые не проиграл Семаку и "Зениту". Чемпион явно рассчитывал на большее 3
Солигорский "Шахтер" стал чемпионом Белоруссии 1
Жирков: создали много хороших моментов, но страдала реализация 2
Дзюба уходил на замену в матче с "Арсеналом", держась за пах. Форвард получил травму 26
Орлов: "Ростов" будет бороться за призовые места 5
Нобоа и Маммана отправятся с "Сочи" на матч с "Уралом" 3
Глушаков: вокруг "Спартака" всегда вьются разные люди, и у всех свои интересы 3
"Арсенал" и "Зенит" сильнейшего не определили 44
"Химки" - "Краснодар". Кайо в стартовом составе 5
Умяров: "Ротор" - команда очень боевитая, надо готовиться к тяжелой игре
Н'Жи: уровень футбола в России впечатляет
"Монако" хочет подписать Орье, которым интересовался "Спартак"
Давиташвили: знаем слабые места "Спартака"
Умяров: в плане тактики Тедеско один из самых увлеченных тренеров, что я видел 1
Все новости
-