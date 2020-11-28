"Нет никаких положительных моментов. Мы проиграли игру – что может быть здесь быть положительного?
Мы не из-за арбитра проиграли. Я недоволен был, что нам не дали провести последнюю атаку. А так – проблема не в нем, проблема в нас", - заявил Мусаев в эфире "Матч Премьер".
После окончания матча с "Химками" Мурад Мусаев получил красную карточку за споры с арбитром Сергеем Ивановым.
"Краснодар" на выезде уступил "Химкам" со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Мохамед Конате. Это поражение стало четвертым для "быков" в последних пяти матчах РПЛ.
Команда Мусаева осталась на 9-м месте в таблице чемпионата. В активе у команды остался 21 балл.
Мусаев: "Краснодар" проиграл "Химкам" не из-за арбитра
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итог матча 16-го тура против "Химок" (0:1).
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