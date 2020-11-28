Глушаков: наконец сыграю с ЦСКА. Года два-три с ними не играл

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков дал комментарий по итогам победного матча с "Краснодаром" (1:0).
Фото: РПЛ
"Думали о победе, самоотдаче и установке тренера. Нам нужно было три очка и все.

Моя игра? Есть над чем работать. Понятно, что вдвоем в центре поля было тяжело играть против троих.

Сейчас порадуемся и будем дальше готовиться. Наконец, сыграю с ЦСКА. Года два-три с ними не играл", - сказал Глушаков в эфире телеканала "Матч Премьер".

Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков был признан лучшим игроком матча 16-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:0) по версии экспертов канала "Матч Премьер". Глушаков поучаствовал в голевой атаке, отдав результативный пас на Мохамеда Конате. Гол ивуарийского игрока "Химок" принес три очка в копилку команды Игоря Черевченко.

Победная серия "Химок" после матча с "Краснодаром" теперь составляет 3 матча. Подмосковный клуб поднялся на 11-е место в чемпионате.

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Теги: Глушаков Химки Краснодар
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