"Мне кажется, отставки Мусаева не будет и быть не должно, если, конечно, смотреть на ситуацию глазами "Краснодара". В срочной отставке нет никакого смысла.
Мусаев не справился с игрой на два фронта? Так никто не справился, ещё трое пытались. Пройти через квалификацию — серьёзное достижение, как-то вы про это забыли. А потом будет отпуск. Межсезонье. И нормальный график. При том, что Мусаев для хозяина клуба — ставка вдолгую", - заявил Уткин.
Сегодня "Краснодар" уступил на выезде подмосковным "Химкам" в рамках 16-го тура РПЛ со счетом 0:1. Это поражение стало седьмым для команды Мурада Мусаева в восьми матчах во всех турнирах. Единственную победу "быки" одержали в предыдущие выходные над "Тамбовом" (1:0).
"Краснодар" остался на 9-м месте в турнирной таблице, но его может обойти казанский "Рубин". Следующий матч у краснодарского клуба в Лиге чемпионов против французского "Ренна". Игра пройдет 2 декабря и начнется в 20:55 мск. В РПЛ следующий соперник "Краснодара" - волгоградский "Ротор".
Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Уткин: мне кажется, отставки Мусаева быть не должно
Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о возможной отставке Мурада Мусаева из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
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