- Приятно одержать победу над таким соперником. Все-таки это участник Лиги чемпионов. Тем не менее, мы практически ничего не позволили создать у своих ворот, по делу взяли 3 очка. Какие эмоции после третьей победы подряд? Хорошие. Но особо не задумываемся об этом, просто идем от игры к игре, - передает слова Тихого Sport24.
В матче 16 тура Российской премьер-лиги "Химки" одержали домашнюю победу над "Краснодаром" 1:0. Гости владели мячом 76% времени, но сумели нанести в створ ворот соперника всего 2 удара против 4 у хозяев поля. "Химки" одержали третью победу подряд - ранее были обыграны "Рубин" (2:0) дома и "Уфа" (2:1) в гостях. Набрав 18 очков в 16 матчах, подмосковный клуб поднялся на промежуточное 11 место в турнирной таблице.
Капитан "Химок" Тихий: приятно одержать победу над участником Лиги чемпионов
Центральный защитник и капитан "Химок" Дмитрий Тихий прокомментировал победу своего клуба над "Краснодаром" (1:0) в матче 16 тура РПЛ.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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