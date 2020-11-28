Капитан "Химок" Тихий: приятно одержать победу над участником Лиги чемпионов

Центральный защитник и капитан "Химок" Дмитрий Тихий прокомментировал победу своего клуба над "Краснодаром" (1:0) в матче 16 тура РПЛ.

Фото: Константин Рыбин / РПЛ