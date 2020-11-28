- Я доволен дисциплиной на поле. Физически мы смотрелись отлично, несмотря на сложный график. Хорошо, что третий матч подряд не пропускаем. Команду нужно похвалить, но результатом я недоволен, - цитирует Николича пресс-служба "Локо".
Встреча 16 тура Российской премьер-лиги между "Ахматом" и "Локомотивом" закончилась безголевой ничьей - 0:0. С учетом матча Лиги чемпионов "железнодорожники" не пропускают уже третью игру подряд - ранее они победили дома тульский "Арсенал" 1:0 и сыграли вничью на выезде с мадридским "Атлетико" 0:0. "Ахмат" и "Локомотив" набрали по 25 очков в 16 турах РПЛ и занимают в турнирной таблице промежуточные 6 и 7 места - клуб из Грозного стоит выше благодаря победе в личной встрече первого круга (3:2).
Николич - о 0:0 с "Ахматом": хорошо, что третий матч подряд не пропускаем. Но результатом я недоволен
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал ничью своей команды с "Ахматом" в матче 16 тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
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