- Оскорбление ли для меня слово "физрук"? Это хорошая профессия. Говорю абсолютно искренне: я не вижу вообще никаких проблем, - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее наставник сборной России Станислав Черчесов в эфире "Матч ТВ" критически отозвался о нескольких футболистах сборной, в том числе о нападающем ЦСКА Федоре Чалове. Пресс-служба красно-синих отреагировала на это жестким заявлением, в котором Черчесов в том числе сравнивается с физруком.
Черчесов отреагировал на критику в свой адрес со стороны пресс-службы ЦСКА
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал критическое заявление в свой адрес, опубликованное пресс-службой ЦСКА.
Фото: news.ru
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