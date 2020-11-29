"Не думаю, что Шамиль Газизов был настолько наивен и не понимал, что у него не будет в "Спартаке" столько свободы, как в "Уфе". В "Спартаке" такого не может быть, если ты не хозяин клуба. Тут нужно будет мириться с чужими интересами и идти на компромисс", - заявил Аршавин.
Ранее появилась информация, что Газизов может покинуть свой пост этой зимой. Одна из причин - возвращение в команду Дмитрия Попова на позицию спортивного директора. В связи с этим полномочия Газизова будут сокращены. Позже в "Спартаке" опровергли эту информацию.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Сегодня красно-белые на своем стадионе примут "Ротор". Начало - в 19:00 мск.
Источник: "Матч ТВ"
Аршавин прокомментировал слухи о возможном уходе Газизова
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал информацию о возможной отставе генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова.
Фото: "Vesti.ru"
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