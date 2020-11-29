Поединок в Екатеринбурге завершился поражением "Сочи" со счетом 0:1. В конце первого тайма красную карточку получил защитник гостей Сергей Терехов, а в перерыве матча был удален главный тренер "Сочи" Владимир Федотов.
"Должны были обыгрывать "Урал", в первом тайме у нас было намного больше острых моментов. На первой минуте, когда ВАР усомнился в решении судьи дать желтую, надо было красную показывать. Тогда бы игра сложилась по-другому - ключевой момент", - сказал Рубашко.
После матча с "Уралом" тренер "Сочи" Олег Фоменко заявил, что после разбора эпизода с удалением Терехова будет принято решение о возможной апелляции.
"Сочи" занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.
В следующем туре "Сочи" на своем стадионе примет "Ахмат". Встреча состоится 7 декабря и начнется в 19:00 мск.
Источник: "СЭ"
Гендиректор "Сочи": на первой минуте надо было красную показывать, тогда бы игра с "Уралом" сложилась по-другому
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко подвел итог матча 16-го тура РПЛ с "Уралом".
Фото: Rusfootball.info
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