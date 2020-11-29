"У "Спартака" нет поставленной игры, выхода из обороны. То есть они знают, как обороняться, а как атаковать - не знают.
Александр Кокорин не вписывается совершенно на данный момент в игру "Спартака". Да и потом, он не выходит постоянно в стартовом составе. Это не тот Кокорин, которого мы все знаем. Единственная причина, которую вижу, - нет поставленной игры в атаке", - сказал Радимов.
В текущем сезоне РПЛ 29-летний Кокорин в составе "Спартака" провел 7 матчей и забил 1 мяч. Нападающий перешел в московский клуб в прошлое трансферное окно. Ранее он защищал цвета "Динамо", "Зенита" и "Сочи".
В матче 16 тура РПЛ "Спартак" на своем стадионе примет "Ротор". Встреча состоится сегодня, 29 ноября. Начало - в 19:00 мск.
В нынешнем сезоне РПЛ команда Доменико Тедеско занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.
Источник: Р-Спорт
Радимов: "Спартак" не знает как атаковать, Кокорин не вписывается совершенно в игру
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился своим мнением о "Спартаке".
Фото: РПЛ
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