— Да, действительно у меня были проблемы с мениском и начались они еще два месяца назад. Это были последствия мениска, и у меня произошёл блок колена.
Я начал в течение этих двух недель его закачивать, делал это по 5-6 часов в день. Но мениск такая травма, что закачивание мышц может помочь, а может — и нет. В этой ситуации абсолютно никто не виноват, — цитируют Соболева РИА Новости.
Напомним, 23-летний Соболев вернулся из расположения сборной России с травмой. Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов и президент клуба Леонид Федун заявили, что это недоработка врачей сборной, так как им сообщали о проблемах футболиста.
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов выразил недоумение молчанием футболиста в данной ситуации.
Сам Соболев отправился в Италию на операцию, из-за которой пропустит оставшиеся матчи команды до зимней паузы.
Соболев — о травме: в этой ситуации абсолютно никто не виноват
Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал о своей травме.
Фото: ФК "Спартак"
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