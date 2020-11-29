Это одна игра, все бывает. Соперник давно не выигрывал, а сегодня у них залетело все что можно.
Не хочется обсуждать работу рефери, мы это не комментируем, но так или иначе удаление сыграло важнейшую, скорее всего, даже ключевую роль. В меньшинстве нам было тяжело, — рассказал Худяков в интервью Sport24.
Голами в матче отметились Камилов, Мрзляк, а также Жамалетдинов, оформивший дубль. На 37 минуте у "Тамбова" удалили Алексея Грицаенко. Во втором тайме команды не реализовали по пенальти.
Победа позволила "Уфе" набрать 10 очков и подняться на 15-ю строчку Тинькофф Российской Премьер-лиги. "Тамбов" с 12 очками занимает позицию выше.
Спортдир "Тамбова": "Уфа" давно не выигрывала, а сегодня у них залетело все что можно
Cпортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал поражение от "Уфы" в 16-м туре РПЛ (0:4).
Фото: ФК "Тамбов"
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