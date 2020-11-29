"Несколько десятков фанатов "Спартака" задержаны во время матча с "Ротором" за нарушение масочного режима. Болельщиков без масок задерживают, как только они заходят на территорию стадиона", - сообщает телеграм-канал "Мутко против".
Ситуацию уже прокомментировал директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов: "Задержано семь человек, один из них в нетрезвом виде. Все задержаны за хулиганство, а не за нарушения масочного режима", - заявил он в интервью "СЭ".
Московский "Спартак" в данные минуты принимает на "Открытие Арене" волгоградский "Ротор". После первого тайма москвичи ведут со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Александр Кокорин.
В случае победы "Спартак" догонит по очкам "Зенит" и ЦСКА.
Источник: болельщиков "Спартака" задерживают за отсутствие масок
Сотрудники полиции задерживают фанатов "Спартака" за нарушение масочного режима.
Фото: ФК "Спартак"
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