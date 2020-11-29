Слуцкий: ключевым моментом второго тайма игры с ЦСКА стала тройная замена у "Рубина"

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (1:0).
Фото: ФК "Рубин"
"Первые 20 минут играли отлично, контролировали игру, имели два хороших момента. Потом ЦСКА перехватил инициативу, вторую половину первого тайма уже пришлось больше обороняться. Ключевым моментом второго тайма, на мой взгляд, стала тройная замена, потому что все три игрока очень удачно вошли в игру. Тяжёлая игра, важная победа", - сказал Слуцкий.

"Рубин" обыграл ЦСКА в Казани в рамках 16-го тура РПЛ. Единственный мяч в этой встрече на 56-й минуте забил Джордже Деспотович.

После этой победы "Рубин" набрал 24 очка и в турнирной таблице делит 8-9 место с футбольным клубом "Сочи".

В следующем туре казанская команда на выезде сыграет с другим участником еврокубков - "Локомотивом". Игра пройдет в Москве 5 декабря. Начало матча в 14:00 мск.

Источник: пресс-служба "Рубина"

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Теги: Слуцкий Рубин ЦСКА
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