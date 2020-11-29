Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско был недоволен предупреждениеМ нападающему московской команды Джордану Ларссону за симуляцию.
На 60-й минуте встречи Ларссон упал в штрафной площади после контакта с вратарем соперника.
Тедеско эмоционально высказывал претензии резервному арбитру встречи, за что главный судья Николай Волошин показал желтую карточку немецкому тренеру.
Напомним, Доменико Тедеско стал первым главным тренером в РПЛ, который получил дисквалификацию за перебор желтых карточек. Это случилось в прошлом сезоне.
Тедеско получил желтую карточку в матче с "Ротором"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско получил предупреждение за споры с резервным арбитром.
Фото: ФК "Спартак"
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