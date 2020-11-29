Первый мяч с пенальти на 14-й минуте забил Александр Кокорин. 11-й метровый удар форвард "красно-белых" сам же и заработал.
В компенсированное ко второму тайму время удвоил преимущество "Спартака" Самуэль Жиго.
После этой победы, "Спартак" набрал 32 очка и сравнялся по этому показателю с "Зенитом" и ЦСКА.
"Ротор" замыкает турнирную таблицу после 16-го тура. В активе волгоградцев 8 очков.
В следующем туре "Спартак" дома сыграет с "Тамбовом".
"Ротор" на выезде сыграет с "Краснодаром".
Чемпионат России, 16 тур
"Спартак" 2:0 "Ротор"
Голы: Кокорин, 14 (пен.), Жиго, 90+3
Спартак: Максименко, Джикия, Жиго, Маслов, Зобнин, Умяров (Ещенко, 64), Крал, Мозес, Эсекьель Понсе, Ларссон (Кутепов, 88), Кокорин (Бакаев, 68)
Ротор: Чондрич, Гогуа, Кверквелия, Степанов, Макаров, Давиташвили (Кипиани, 83), Алейник, Песегов (Серченков, 86), Муллин (Микелтадзе, 77), Филью (Саплинов, 86), Андрес Понсе
Предупреждение: Давиташвили, 10, Ларссон, 63, Ещенко, 86, Э. Понсе, 90+1
"Спартак", обыграв "Ротор", догнал по очкам "Зенит" и ЦСКА
Московский "Спартак" обыграл волгоградский "Ротор" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"
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