"Всех поздравляю с победой. Мое будущее? No comment. Почему? Мне так сказали", - заявил Газизов.
Напомним, ранее появилась информация, что генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов может зимой уйти со своей должности.
Связывается это все с возвращением на позицию спортивного директора "Спартака" Дмитрия Попова.
"Спартак" в матче 16-го тура обыграл на "Открытие Арене" волгоградский "Ротор" (2:0). Эта победа позволила "Спартаку" догнать ЦСКА и "Зенит" по очкам. У всех коллективов в активе по 32 очка.
Источник: "СЭ"
"No comments". Газизов - о своем будущем в "Спартаке"
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал слухи о своем возможном уходе из московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
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