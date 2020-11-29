"Есть люди, которым это выгодно. Команда идет в лидерах, критика абсолютно не заслуженная. Заслуга предыдущего руководства в успехах есть, но нельзя отделять работу и нынешнего", - заявил Акавов в эфире канала "Матч Премьер".
Ранее появилась информация, что нынешний генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов может зимой покинуть занимаемую им должность.
В московскую команду недавно вернулся Дмитрий Попов. Он займет в "Спартаке" позицию спортивного директора.
"Спартак" после 16-ти туров имеет 32 очка. Команда идет в тройке лидеров, в которой также "Зенит" и ЦСКА.
Акавов: есть люди, которым выгодна критика Газизова
Бывший глава селекционного отдела "Спартака" Нариман Акавов высказал мнение по поводу критических заявлений в адрес гендиректора "красно-белых" Шамиля Газизова.
Фото: ФК "Спартак"
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