Напомним, что швед обыграл голкипера волгоградцев Йосипа Чондрича, после чего упал. Главный арбитр встречи Николай Волошин показал Ларссону желтую карточку за симуляцию.
"Ну конечно, нельзя за такое ставить пенальти. Ларссону просто не надо было ноги подгибать – доиграл бы эпизод, и его партнер забил бы мяч", - заявил Аршавин в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".
После матча "Спартак" - "Ротор" по этому эпизоду также высказался футбольный судья Игорь Федетов. По мнению арбитра, Ларссон не симулировал, а красно-белые должны были пробить 11-метровый удар.
Аршавин - о падении Ларссона: нельзя за такое ставить пенальти
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал эпизод с падением нападающего "Спартака" Джордана Ларссона в штрафной площади "Ротора" (2:0) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Матч ТВ"
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