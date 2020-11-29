"Действительно ли интересовался "Зенит" Влашичем? Влашич – игрок другого клуба, а я говорю только про игроков "Зенита", - приводит слова Рибалты "Чемпионат".
В нынешнем сезоне 23-летний хорватский футболист принял участие в 14-и матчах Российской Премьер-Лиги (все - в стартовом составе), в которых отличился 6 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
Рибалта отреагировал на информацию об интересе "Зенита" к Влашичу
Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта прокомментировал слухи о том, что петербургский клуб проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Николо Влашичу.
Фото: ПФК ЦСКА
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