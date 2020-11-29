"Очень противоречивая игра "Спартака" в этом матче. С одной стороны, хорошее начало обоих таймов, но мне показалось, что, поведя в счете, команда стала как-то академично играть, пытаясь вполноги победить "Ротор".
В итоге все же "Спартак" довел игру до победы, но это не лучший матч. Впрочем, если бьешься за золото, иногда нужно и такие корявые три очка набирать. Одной красотой игры трофеи не завоевываются", - цитирует Червиченко Известия.
Напомним, что в матче с "Ротором" в составе "Спартака" отличились Александр Кокорин, реализовавший 11-метровый удар, который сам же и заработал, и Самуэль Жиго, точно пробивший головой после подачи Зелимхана Бакаева с углового.
Красно-былые набрали 32 очка после 16-и туров, сравнявшись по этому показателю с петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА. Следующий матч команда Доменико Тедеско проведет дома 5 декабря против "Тамбова". Стартовый свисток встречи прозвучит на "Открытие Арене" в 16:30 по московскому времени. Ранее появилась информация, что некоторые футболисты "Тамбова" намерены бойкотировать матч против красно-белых из-за долгов по зарплате.
"Если бьешься за золото, иногда нужно и такие корявые 3 очка набирать". Червиченко - о победе "Спартака" над "Ротором"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко подвел итоги матча с "Ротором" (2:0) в 16-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: youtube-канал Глеба Чернявского
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