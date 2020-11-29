"Подписание Малкома провал? Если игрок получает травму, то не играет – это нормально. В чём провал? Не понимаю, где тут он.
Малком не был в трансферных списках "Зенита"? Это неправда. Списки мы делаем вдвоём: я и Семак. И Малком в них был", - передает слова спортивного директора "Зенита" "Чемпионат".
Напомним, что трансфер Малкома обошелся петербургскому клубу в 40 млн евро. В нынешнем сезоне чемпионата России 23-летний бразилец сыграл в 12-и матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Также 24 ноября Малком дебютировал за "Зенит" в Лиге чемпионов, выйдя в стартовом составе в игре в "Лацио" (1:3).
Рибалта: не понимаю, в чем подписание Малкома является провалом?
Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта не согласился с мнением о том, что приобретение у "Барселоны" нападающего Малкома является ошибкой.
Фото: ФК "Зенит"
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