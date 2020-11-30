По информации источника, красно-белые готовы заплатить за 25-летнего хавбека 3,5 млн евро. "Леон" хочет получить на 1,5 млн евро больше. При этом отмечается, что уже в ближайшее время стороны должны достичь принципиальной договоренности о трансфере перуанца.
В текущем сезоне Акино сыграл за "Леон" 16 матчей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3 млн евро.
В составе сборной Перу Акино сыграл 25 матчей и забил 3 мяча. Он принял участие во всех трех матчах команды на ЧМ-2018, однако полностью отыграл лишь встречу с французами.
Источник: todofichajes.com
"Спартак" предложил за полузащитника сборной Перу Акино 3,5 млн евро
"Спартак" сделал предложение мексиканскому клубу "Леон" по полузащитнику Педро Акино.
Фото: ФК "Леон"
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