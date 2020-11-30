"Спартак" предложил за полузащитника сборной Перу Акино 3,5 млн евро

Спартак " сделал предложение мексиканскому клубу "Леон" по полузащитнику Педро Акино.

Фото: ФК "Леон"

По информации источника, красно-белые готовы заплатить за 25-летнего хавбека 3,5 млн евро. "Леон" хочет получить на 1,5 млн евро больше. При этом отмечается, что уже в ближайшее время стороны должны достичь принципиальной договоренности о трансфере перуанца.



В текущем сезоне Акино сыграл за "Леон" 16 матчей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3 млн евро.



В составе сборной Перу Акино сыграл 25 матчей и забил 3 мяча. Он принял участие во всех трех матчах команды на ЧМ-2018, однако полностью отыграл лишь встречу с французами.



Источник: todofichajes.com