"У нас отличные отношения с Семаком и всем его штабом. Мне непонятно, откуда и зачем берутся эти слухи. Естественно, это неправда", - сказал Рибалта.
Рибалта занял пост спортивного директора "Зенита" 31 июля 2018 года.
В текущем сезоне РПЛ "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.
Источник: "Чемпионат"
Рибалта прокомментировал слухи о конфликте с Семаком
Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта отреагировал на слухи о конфликте с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"
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