"Дракслер и Де Пауль? Дракслер никогда не был в списках. Де Пауль нас интересовал, но он слишком дорого стоит.
Хочет ли уйти Дриусси? У него контракт до 2022 года. И точка.
Интерес к Эктору Эррере из "Атлетико"? Неправда. Черышев? Неправда", - сказал Рибалта в интервью "Чемпионату".
"Зенит" после 16-и туров занимает 1-е место в Российской Премьер-Лиге при равенстве очков с ЦСКА и "Спартаком" (32). Сине-бело-голубые имеют лучшие дополнительные показатели.
Рибалта прокомментировал информацию об интересе "Зенита" к Черышеву
Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта опроверг трансферные слухи, связанные с петербургским клубом.
Фото: ФК "Зенит"
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