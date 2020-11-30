"Да, действительно, есть интерес со стороны нескольких клубов. Но эта ситуация больше интересна моему агенту, а не мне. В настоящее время он ведет переговоры. Он знает, чего я хочу", - цитирует Мусу ensonhaber.com.
Напомним, что в настоящее время Муса является свободным агентом. Отмечается, что наибольший интерес к нигерийцу проявляет "Галатасарай". Также в СМИ сообщалось о его переговорах с ЦСКА.
Экс-форвард ЦСКА Муса прокомментировал свое будущее
Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса высказался касаемо ситуации со своим будущим.
Фото: сборная Нигерии
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!