"Да, это правда, что он сдал отрицательный тест. Начал тренироваться по индивидуальный программе", - заявил Артемов.
Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус игроков ЦСКА Алана Дзагоева, Константина Кучаева, Виктора Васина и Вадима Карпова показали сомнительный результат. В связи с этим все они пропустили игру 15-го тура РПЛ против "Сочи" (1:1).
В заявку "армейцев" на игру минувшего тура против "Рубина" (0:1) попал только Виктор Васин.
Константин Кучаев провел в этом сезоне 17 матчей во всех турнирах за ЦСКА, забив 6 мячей.
Источник: Чемпионат
Кучаев сдал отрицательный тест на коронавирус
Агент полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева Олег Артемов сообщил, что тест футболиста на коронавирус дал отрицательный результат.
Фото: ПФК ЦСКА
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