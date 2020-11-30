"Если Хорик Байрамян не забьет еще два мяча, ему придется стричься налысо или покрасить голову в желто-синий цвет", - заявил Карпин в эфире программы "8-16" на канале "Матч Премьер".
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян в этом сезоне в составе "желто-синих" провел 13 матчей и забил 3 гола, в том числе один гол в игре ростовчан в матче 16-го тура РПЛ против московского "Динамо" (4:1).
Всего за "Ростов" Байрамян провел 108 матчей и забил 8 голов.
Карпин: если Байрамян не забьет еще два гола, ему придется стричься налысо
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал игру полузащитника своей команды Хорена Байрамяна.
Фото: ФК "Ростов"
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