"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Ротором" (видео)
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео с эксклюзивными моментами матча 16-го тура РПЛ против "Ротора" (2:0).
Московский "Спартак" обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 2:0. Голами в матче отметились Александр Кокорин и Самуэль Жиго.
Этот результат позволил "красно-белым" вместе с "Зенитом" и ЦСКА лидировать в чемпионате России после 16-го тура.
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