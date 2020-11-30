Свои предпочтения высказали главные тренеры команд Российской Премьер-лиги.
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на первые места поставил игроков своей команды - защитника Павла Маслова и полузащитника Наиля Умярова. Также в пятерку он включил Данила Глебова ("Ростов"), Даниила Уткина ("Краснодар") и Станислава Магкеева ("Локомотив").
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на первую строчку поставил Даниила Уткина.
Андрей Талалаев из "Ахмата" лучшим назвал Романа Евгеньева из "Динамо".
По итогам 2019 года премию лучшему молодому игроку "Первая пятерка" получили игроки "Краснодара" Матфей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов.
Источник: Sport24
Тедеско назвал Маслова лучшим молодым игроком РПЛ
Стартовало голосование за лучшего молодого игрока РПЛ в рамках премии "Первая пятерка" 2020.
Фото: ФК "Спартак"
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