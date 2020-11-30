Тедеско назвал Маслова лучшим молодым игроком РПЛ

Стартовало голосование за лучшего молодого игрока РПЛ в рамках премии "Первая пятерка" 2020.
Фото: ФК "Спартак"
Свои предпочтения высказали главные тренеры команд Российской Премьер-лиги.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на первые места поставил игроков своей команды - защитника Павла Маслова и полузащитника Наиля Умярова. Также в пятерку он включил Данила Глебова ("Ростов"), Даниила Уткина ("Краснодар") и Станислава Магкеева ("Локомотив").

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на первую строчку поставил Даниила Уткина.

Андрей Талалаев из "Ахмата" лучшим назвал Романа Евгеньева из "Динамо".

По итогам 2019 года премию лучшему молодому игроку "Первая пятерка" получили игроки "Краснодара" Матфей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов.

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тедеско Маслов Спартак Мусаев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Источник: "Зенит" зимой может выкупить Чистякова за 3,5 млн. евро
Тедеско назвал Маслова лучшим молодым игроком РПЛ
Комбаров: сейчас в РПЛ стало меньше денег, стало меньше топовых легионеров
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Ротором" (видео)
Гендиректор "Тамбова": у нас нет четкого решения относительно того, состоится ли матч со "Спартаком"
Безголевые Дзюба и Чалов, поставщики пенальти и обладатели красных карточек. Сборная неудачников 16 тура РПЛ 1
Акавов: "Спартак" 4 года назад по стоимости был на уровне 8-9 места АПЛ, сейчас - на уровне Чемпионшипа.
Карпин: если Байрамян не забьет еще два гола, ему придется стричься налысо
"Зенит" в последние годы лучшая команда страны". Джорджевич - о кубковом матче с петербуржцами 1
Марш: Уважаем "Локомотив". Они продемонстрировали выдающуюся игру против "Баварии" и "Атлетико"
Лев останется главным тренером сборной Германии 3
Газзаев: лимит на легионеров нужно отменить. Должна быть естественная конкуренция 7
Кучаев сдал отрицательный тест на коронавирус
Мешков и Иванов будут видеоассистентами на матче Лиги чемпионов
Хачатурянц грозит засуживать "Спартак", "Тамбов" не хочет с ним играть. Главное за 30 ноября 1
Фетисов рассказал о роли Заремы в "Спартаке" 2
Впервые в истории матч ЛЧ будет судить женщина. Фраппар назначена на игру "Ювентуса" и киевского "Динамо" 3
Экс-форвард ЦСКА Муса прокомментировал свое будущее
Комбаров: с какого-то момента Каррера ничем не управлял. Он говорил голосом людей, которые хотели бабла 8
Жена футболиста "ПСЖ" Икарди опубликовала обнаженное фото на коне 7
Матч "Краснодара" и "Ренна" рассудит шотландец Коллум
Комбаров: "Зенит" — самый популярный клуб в... Петербурге. А "Спартак" — народная команда 8
Крал: "Спартаку" должно быть без разницы, с кем играть, будь то "Зенит" или "Химки" 5
Крыховяк не поможет "Локомотиву" в матче с "Зальцбургом" из-за коронавируса
Первый тренер Кокорина: он давно своей игрой прикрывает рот критикам 15
Травма Дзюбы оказалась несерьезной, он полетит на матч с "Брюгге" 7
"Фэйк ньюс". Фетисов - о 3 млн евро за разрыв контракта с Газизовым 1
Гендиректор "Крыльев": при "осень-весна" сложно планировать финансирование
Миранчук, пропустивший матч с "Ахматом", готовится к игре с "Зальцбургом" 1
"Насильник и тиран". Испанская футболистка отказалась почтить память Марадоны (фото) 25
Все новости
-