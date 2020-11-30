Как сообщает источник, у петербуржцев будет возможность зимой выкупить защитника Дмитрия Чистякова у "Ростова" за 3,5 млн. евро. При этом в арендном соглашении между клубами нет указания на количество матчей, которое должен сыграть Чистяков для активации пункта о выкупе.
Если "Зенит" не станет этого делать зимой, то летом он сможет это сделать за 4 млн. евро. Это максимальная стоимость, которую ростовчане сумеют выручить за Чистякова.
В противном случае, Чистяков вернется обратно в "Ростов".
Дмитрий Чистяков выступает в "Зените" на правах аренды из "Ростова". Он является воспитанником "сине-бело-голубых".
В этом сезоне за петербуржцев он провел четыре матча в РПЛ. В Лигу чемпионов заявить его "Зенит" не успел.
Источник: РБ-спорт
Источник: "Зенит" зимой может выкупить Чистякова за 3,5 млн. евро
Стали известны условия, на которых "Зенит" может приобрести полные права на защитника Дмитрия Чистякова.
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