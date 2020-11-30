"Слова Хачатурянца про падение Ларссона - это ненормально. Нам открыто заявляют, что будут судить против "Спартака". Видимо, по чьей-то указке работают. Нельзя говорить, что, если упадёте в штрафной, в любом случае не назначат 11-метровый. Симуляция – часть футбола, и судьи должны в этом разбираться", - заявил Федотов.
Напомним, в матче "Спартак" - "Ротор" (2:0) игрок "красно-белых" Джордан Ларссон после контакта с вратарем волгоградцев упал в штрафной площади соперника. Арбитр матча расценил это как симуляция, и показал игроку "Спартака" желтую карточку.
Ашот Хачатурянц сегодня заявил, что "если Понсе и Ларссон продолжат так играть, то судьи просто перестанут назначать 11-метровые в пользу "Спартака".
"Спартак" идет на 3-м месте в таблице РПЛ по итогам 16-ти туров нынешнего сезона. У "красно-белых" одинаковое количество очков с "Зенитом" и ЦСКА - по 32 балла.
Источник: Чемпионат
Федотов: Нам открыто заявляют, что будут судить против "Спартака"
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал слова главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца о моменте с падением игрока "Спартака" Джордана Ларссона в матче против "Ротора" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"
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