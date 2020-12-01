"Спартак" готов отдать за трансфер перуанского опорника "Леона" Педро Акино три с половиной миллиона евро, сообщают южноамериканские СМИ.
По данным источника, мексиканский клуб запрашивает за 25-летнего игрока 5 миллионов евро, но стороны близки к компромиссу.
В текущем сезоне опорный полузащитник Педро Акино провел в футболке "Леона" 16 встреч, в ходе которых отличился 1 голевой передачей. Его соглашение с нынешним клубом истекает в июне 2021 года. За сборную Перу Акино сыграл 29 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
Источник: todofichajes.com
Источник: "Спартак" предлагает "Леону" за перуанского хавбека Акино 3,5 миллиона евро
"Спартак" готов заплатить за опорного полузащитника мексиканского "Леона" и сборной Перу Педро Акино 3,5 миллиона евро.
Фото: Getty Images
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