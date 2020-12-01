- Марио требуется еще около 10 дней до полного восстановления и возвращения на поле, - передает слова Машадо Sport24.
Правый защитник ЦСКА и российской сборной Марио Фернандес травмировал заднюю поверхность левого бедра в гостевой встрече 3 тура группового турнира Лиги Европы с нидерландским "Фейеноордом" (1:3). Красно-синие набрали в группе ЛЕ 3 очка в 4 матчах и занимают в своем квартете четвертое место.
Стали известны сроки возвращения в строй Марио Фернандеса
Агент правого защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса Жорже Машадо рассказал об ожидаемых сроках его полного восстановления.
Фото: ПФК ЦСКА
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