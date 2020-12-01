"Газизов? Вы сами придумываете темы, а потом звоните. Никаких проблем у нас нет", - передает слова Федуна Sport24.
Ранее появилась информация, что Газизов решил с Федуном вопрос ухода из "Спартака".
Шамиль приступил к работе в московской команде летом 2020 года. Ранее он занимал должность гендиректора в "Уфе".
Федун отреагировал на информацию об уходе Газизова
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал слухи о том, что клуб и генеральный директор Шамиль Газизов близки к расторжению контракта.
Фото: ФК "Спартак"
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