За последние 10 матчей подопечные Марко Николича одержали лишь одну победу – над тульским "Арсеналом" (1:0) в чемпионате России. Также на этом отрезке "железнодорожники" 4 раза сыграли вничью и 5 раз уступили сопернику.
Следующий матч "Локомотив" проведет дома 5 декабря против "Рубина". Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:00 по Москве.
У "Локомотива" 1 победа за последние 10 матчей
"Локомотив" проиграл "Зальцбургу" (1:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: Sports.ru
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