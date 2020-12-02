"Мне вообще непонятны последние приобретения "Краснодара". Городов, Марков, Ионов, Чернов... Эти футболисты при всем уважении не для борьбы за чемпионство", - сказал Быстров.
В текущем сезоне РПЛ "быки" занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.
Сегодня "Краснодар" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем стадионе примет Ренн. Поединок начнется в 20:55 мск.
Источник: "СЭ"
Быстров: мне вообще непонятны последние приобретения "Краснодара"
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал трансферную политику "Краснодара".
Фото: ФК "Зенит"
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