"Ахметов достаточно неплохо сыграл в матче с "Рубином", но до болезни он выглядел гораздо лучше. Сейчас он близок к возвращению своей лучшей формы", - сказал Гончаренко.
В текущем сезоне РПЛ 22-летний Ахметов в составе "армейцев" провел три матча.
Завтра, 3 декабря, ЦСКА в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы на своем стадионе примет австрийский "Вольфсберг".
Гончаренко: до болезни Ахметов выглядел гораздо лучше
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил физическое состояние полузащитника Ильзата Ахметова.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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