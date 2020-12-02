"Игру с "Зенитом" мы рассматриваем как движение вперёд. Понятно, что был тяжёлый матч, но одно очко во встрече с таким соперником — это в любом случае позитивно. И нужно поблагодарить ребят за то, что проявили характер и бились до конца. Впрочем, эта игра уже стала историей", - сказал Рудаков.
Напомним, матч 16-го тура РПЛ "Арсенал" - "Зенит" закончился со счетом 0:0.
В турнирной таблице чемпионата России тульский "Арсенал" идет на 13-м месте, в зоне стыковых матчей. У команды Парфенова в 16-ти матчах набрано 14 очков. Отставание от спасительного 12-го места составляет 4 очка.
В следующем туре РПЛ тульский футбольный клуб сыграет против московского "Динамо". Игра состоится на домашнем стадионе московской команды 6 декабря. Стартовый свисток будет дан в 16:30 мск.
Источник: Чемпионат
Спортдиректор "Арсенала": одно очко с "Зенитом" - это в любом случае позитивно
Спортивный директор тульского "Арсенала" Андрей Рудаков прокомментировал результат матча с петербуржским "Зенитом" (0:0).
Фото: РПЛ
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