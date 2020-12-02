"Мусаев демонстративно выражал несогласие с действиями судьи. Но в словах Мусаева не было нецензурных и оскорбительных выражений. Поэтому мы ограничились одним матчем дисквалификации для тренера "Краснодара", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Напомним, Мурад Мусаев получил красную карточку по окончании матча 16-го тура РПЛ против подмосковных "Химок" от судьи того матча Сергея Иванова. Главный тренер "быков" был недоволен некоторыми решениями судьи.
Следующий матч в РПЛ у "Краснодара" против волгоградского "Ротора". Игра 17-го тура состоится в Краснодаре 5 декабря. Начало матча запланировано на 19:00 мск.
Сегодня вечером "Краснодар" сыграет против "Ренна" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Источник: ТАСС
Мусаев дисквалифицирован на один матч
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев пропустит ближайший матч своей команды
Фото: ФК "Краснодар"
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